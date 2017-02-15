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Konyaspor'da Gaziantepspor mesaisi!
15 Şubat 2017 , 11:33
Atiker Konyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 19 Şubat Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak Atiker Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman nezaretinde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam eden Ömer Ali Şahiner, Nejc Skubic, Ioan Hora, Serkan Kırıntılı ve Abdülaziz Demircan katılmadı.
Salonda yapılan CORE ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başlayan antreman, sahada çabukluk hareketleriyle devam etti.
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