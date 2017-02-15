Mehmet Ekici, transfer ve şampiyonluk sözleri!

AJANSSPOR ÖZEL HABER - Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Bülbüoğlu, Mehmet Ekici’nin son durumuyla ilgili de bilgiler verdi.



Önder Bülbüloğlu’nun Radyospor’da yaptığı açıklamalar şu şekilde :



“Serinin devamını umuyoruz”

Ummadığımız maçlar var, çok kötü mağlubiyetler aldık. Alınan dersler ve takviyeler takımı bugüne getirmiştir. Bu da tesellisi oldu. Önümüze bakmamız lazım. İkinci devrenin ilk maçıyla kendimizi göstermeye başladık. Takım farklı bir hırs ve arzu ile oynuyordu. Yeni transferler yıllardır oynuyormuş gibi bir görüntü veriyorlar. O ışık devam ediyor. Üzerine koyarak devam ederiz inşallah. Bu serinin devamını umuyoruz.



“Tüm camiamız el ele vermeli”

Seriyi bozmadan gitmeyi düşünüyoruz. Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarından galibiyetle dönmeyi istiyoruz. İki maçı da kazanacak güçte bir Trabzonspor var. Aşağı yukarı 10 bin kişilik bir cezamız var. Tüm camiamızdan el ele olmalarını istiyoruz. O açığı doldururuz inşallah.



“Mehmet Ekici isterse bu dönemde gidebilir”

Mehmet Ekici konusunda bir bilgim yok. Sezon sonuna çok uzun bir süre var. Ne olur bilemiyoruz. Bu dönemi değerlendirip transfer yapması daha doğru olur. Mehmet ile ilişkiler çok keyifli değil. Ama şu anda bizim oyuncumuz. Bu dönemde gitmek isterse gidebilir. Oynaması onun için de iyi. İzleyip, göreceğiz. Kendisi ayrı bir duruş gösterdi. Taviz vermedi. Sezon sonuna dediğim gibi uzun süre var. Ondan sonra Fenerbahçe’nin bakışı ne olur, bilemiyorum. Her şey değişebiliyor. İki kulüp arasında bir anlaşma olsa bile oyuncu istemeyince uygulamanız mümkün değil. Gitmeyeceğim diyorsa gitmez. Yazılı anlaşmada böyle bir şey yok. Oyuncuyu ikna edemedikten sonra iki kulüp anlaşsa ne olacak?



Yeni transferlerin takıma katkısı…

Olcay farklı bir profil. Değerli bir futbolcu. Trabzon’da özgüveni çok yüksek oynuyor. Çok iyi adapte oynuyor. Bunda hocanın da rolü vardır. Kaptan Onur’u da kutlamak istiyorum. Gerçekten takdire şayan bir duruşu var. Yeni transferlerimizin hepsi ciddi anlamda katkı veriyorlar. Yusuf Yazıcı’nın da performansı bize gurur veriyor. İnşallah böyle devam eder. Büyük kazanç oldu. Mehmet Ekici’nin olayı başka hayırlara yol açtı, Yusuf’u kazanmış olduk. Üstüne koyarak gidiyor. Büyük bir hırs ve istekle oynuyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Rodallega’nın oynayıp oynayamayacağına Ersun Yanal karar verir. Zamanı gelince katkı verir. Castillo’nun da performansı artıyor.



“Gelecek sezon için transfer çalışmalarımız var”

Trabzonspor hep şampiyonluğun içinde olmuştur. Başkanın söylediği fragman, hazırlık anlamında. Seneye Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor olacak. Bu yapılanma bunu gösteriyor. Transfer konusunda, çalışmalarımız var. Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor.



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