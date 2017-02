Sneijder'den Tudor yorumu!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi.

"Tudor'u tabii ki tanıyorum"

İlk olarak Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında konuşan Sneijder, "Bugün onunla ilk kez antrenman yapma şansı bulamadım çünkü hala sakatlığım devam ediyor. Antrenman yapmadım ama tabii ki onu tanıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Umuyorum bize iyi şeyler getirir. "

"Rize maçını kazanamazsak..."

"Şu anda Beşiktaş maçından daha önemli olan bir Rize maçı var önümüzde. O maçı kazanmak istiyoruz. Çok önemli çünkü kazanamazsak aramızdaki puan farkı daha da açılacak. Bunu da istemiyoruz. Bu yüzden bu cumartesi kazanmak istiyoruz. Ardından Beşiktaş maçını düşünebiliriz.

Sakatlık açıklaması!

"Sakatlığım iyiye gidiyor. Umuyorum kısa süre sonra geri dönebilirim."

NTV Spor'a da konuştu!

GQ Man of the Year gecesinde NTV Spor'dan Evren Göz'e konuşan ve sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında fikrini belirten Sneijder "Yeni bir teknik direktör geldi. Igor Tudor için bir şeyler söyleyebilir misin?" sorusuna "Neler olacağını göreceğiz. Yeniliklerin bize neler getireceğini göreceğiz" dedi.



Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendiren Hollandalı yıldız "Şampiyonluk şansımız bugün de değişmedi. Hala lig için varız, hala şampiyon olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



Beşiktaş derbisinin önemine vurgu yapan Sneijder "Cumartesi günü Rize'de önemli bir maçımız var. Belki de bu maç daha önemli. Şu an sadece Rize karşılaşmasına odaklandık" şeklinde konuştu.