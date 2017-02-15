Galatasaray'ın eski yöneticisi Cüneyt Tanman NTV Spor yayınında sarı kırmızılı ekipteki teknik direktör değişikliklerini değerlendirdi, alt yapının darmaduman olduğunu söyledi.

Tanman, Galatasaray ile 3 kupa sevinci yaşayan Hamza Hamzaoğlu'nun vizyon olarak takımın altında kaldığını söyledi. Bir takımın vizyonunun alt yapısında akamedisinde belirlenildiğini söyleyen Cüneyt Tanman, "Galatasaray'ın akademisi şu anda darmaduman. Her gelen teknik direktörün başındaki insanı değiştirdiği bir akademi var. Üst yapıda 9 tane teknik adam değiştirilmiş. Teknik adamlar sihirbaz değil ki; gelsinler bir sihirli sopayla değiştirsinler. Bu mümkün değil. Teknik direktörü getirirken, onunla ne üzerine konuşacağınızı, ne istediğğinizi, vizyonlarınızın örtüşüp örtüşmediğini belirlemeniz gerekiyor." dedi.

"Hamza Hamzaoğlu sizin yönetiminizdeyken alınan kupalar vardı. Sonra ne oldu?" sorusuna Tanman, "Kısa vadeli Hamzaoğlu, Galatasaray için biraz dardı" olaylar, uzun vadeli planlarınızla örtüşmeyebiliyor. Bir teknik adam geldiğinde hazır bir kadroya geliyor. Hamza Hamzaoğlu da geldiğinde Prandelli'den kalan bir kadroyu yönetmeye başladı. Hazır bir kadro vardı. O kadroda dışarıdan baktığında nelerin doğru nelerin yanlış yaptığıyla alakalı tespitleri vardı. Geldi, o kadroyu doğru yönlendirdi. Ama o kadro biraz da şansın yardımıyla bir yerlere gelmişti. O kadronun bir yere gelmesi, gelecekle ilgili daha doğru projeler yapılmalıydı. O grubu yönetme konusunda başarı gösterdi. Ancak daha ileri bir noktaya taşımak sıkıntı oldu. Onu yapabilmek için Galatasaray'ın vizyonuyla teknik direktörün vizyonu örtüşmesi lazım. Galatasaray'ın vizyonu daha yüksek hedefleri vardı. Onun hedefleri daha dardı." dedi