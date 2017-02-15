"Tudor Conte'den oyuncu isteyebilir"

Galatasay ve Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen Stjepan Tomas, Igor Tudor'la ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

AJANSSPOR ÖZEL-

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Stjepan Tomas, "Şu ana kadar bana yardımcı hocalık konusunda gelen net bir şey yok. Şu anda İzmir'deyim ve olmaz diye düşünüyorum. Olursa çok mutlu olurum. Galatasaray'da çalışmak mutluluk ve onur verici. Seric ve Igor Tudor ile konuşuyorum, kendisiyle uzun süre birlikte futbol oynadık'' dedi.

ENERJİK VE KARİZMATİK

Tomas, ''Karabük'te başarılı oldu ve iyi işler yaptı. Yeni çıkan bir takımda güzel işler yaptığını düşünüyorum. Büyük takımlara karşı zaferler kazandı. Galatasaray, Tudor için büyük bir fırsat. Daha önce temas oldu mu bilmiyorum. Galatasaray konusunu bana daha önce söylemedi. Görevi netlik kazanınca, mesajlaştık, konuşamadık. Ekibinde Hırvatistan'dan bir kondisyoner ve yardımcısı var. Ayhan Akman da ekipte olacak. Benim fikrim başarılı olur. Tudor büyük bir isim. Karizmatik bir teknik adam. Enerjik bir adam başarılı olur ve bizi mutlu eder'' şeklinde konuştu.

CONTE'DEN OYUNCU İSTEYEBİLİR. SNEİJDER'LE İYİ İLİŞKİSİ OLUR

Stjepan Tomas, ''Chelsea'nın teknik direktörü Antonio Conte ile çok yakın arkadaş. Chelsea'den de sezon sonu oyuncu talep edebilir. Igor Tudor İtalyanca biliyor. Sneijder ile ilişkisi iyi olur" ifadelerini kullandı.

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