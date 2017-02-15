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Tudor: ''Sabri hala oynuyor mu?''
15 Şubat 2017 , 15:44
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Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor bugün Florya’da akşam yapılacak idmana çıkmadan önce yöneticilerle bir araya geldi.
Önce Başkan Dursun Özbek ile görüşen ve sözleşme detaylarında anlaşan Hırvat hoca ardından diğer yöneticilerle tanıştı. Sohbet esnasında ise Tudor’un, Sabri’yle ilgili yaptığı espri, herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
Yıllar önce 2 Aralık 2003’te Juventus forması giyerken Galatasaray’a karşı forma giydiğini kaydeden Tudor'a o maçın görüntüleri izletildi. Sabri'den yediği çalımın ekrana geldiği anda Tudor, "O gün kaç yaşındaydı bana harika bir çalım atmıştı, o hala oynuyor mu?” diyerek herkesi güldürdü.
Tudor, Galatasaray taraftarına da övgüler yağdırdı ve “Juventus’ta onların önünde oynadım. Takımlarına muhteşem destek veriyorlar. Galatasaray gibi bir takıma da böyle seyirci yakışır. Muhteşem bir atmosferde oynamıştık ve Galatasaray taraftarını da o zaman kendi aramızda çok konuştuk” dedi.
(Hürriyet)
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