Volkan Şen Kasımpaşa'ya!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Sakatlık riskine karşı Volkan Şen bu maçta forma giyemeyecek.



Sakatlıktan sonra Bursaspor maçında süre alan Volkan Şen, Krasnodar karşısında riske edilmeyecek. Advocaat, Volkan Şen ile özel bir görüşme yaparak, Krasnodar maçında kendisini neden yedek soyunduracağını anlattı.



Hollandalı hoca, “Kasımpaşa maçında sana büyük görev düşecek. Bu nedenle bu maçta sakatlık riskine karşı seni yedek soyunduracağım” ifadelerini kullandı.



Kaynak : AMK