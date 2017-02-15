- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Volkan Şen Kasımpaşa'ya!
15 Şubat 2017 , 11:19
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Sakatlık riskine karşı Volkan Şen bu maçta forma giyemeyecek.
Sakatlıktan sonra Bursaspor maçında süre alan Volkan Şen, Krasnodar karşısında riske edilmeyecek. Advocaat, Volkan Şen ile özel bir görüşme yaparak, Krasnodar maçında kendisini neden yedek soyunduracağını anlattı.
Hollandalı hoca, “Kasımpaşa maçında sana büyük görev düşecek. Bu nedenle bu maçta sakatlık riskine karşı seni yedek soyunduracağım” ifadelerini kullandı.
Kaynak : AMK
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 2
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller