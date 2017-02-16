Akhisar'da ayrılık yaşandı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, sezon başında kadrosuna kattığı stoper Serdar Kesimal ile yollarını ayırdı.

Akhisar Belediyespor Kulübü Menajeri Ferdi Şindil, yönetim tarafından alınan karar gereği sezon başında kadrolarına kattıkları stoper Serdar Kesimal'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtti.

Öte yandan kadro dışı bırakılan Mervan Çelik'in ise teknik heyetin raporu doğrultusunda alt yapı ile çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Beşiktaş maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenmanda, sol yüzük parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak iç yan bağlarında ödem oluşan Custodio ve kasığından sakatlanan Larsson antrenmanda yer almadı.