- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Akhisar'da ayrılık yaşandı!
16 Şubat 2017 , 18:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, sezon başında kadrosuna kattığı stoper Serdar Kesimal ile yollarını ayırdı.
Akhisar Belediyespor Kulübü Menajeri Ferdi Şindil, yönetim tarafından alınan karar gereği sezon başında kadrolarına kattıkları stoper Serdar Kesimal'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini belirtti.
Öte yandan kadro dışı bırakılan Mervan Çelik'in ise teknik heyetin raporu doğrultusunda alt yapı ile çalışmalara devam ettiği bildirildi.
Beşiktaş maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenmanda, sol yüzük parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak iç yan bağlarında ödem oluşan Custodio ve kasığından sakatlanan Larsson antrenmanda yer almadı.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller