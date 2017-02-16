Antalyaspor idmanına Nijeryalı Seth de katıldı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, ardından iki grup halinde pas çalışması yaptı. Yakın mesafeden şut çalışmasının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Yurt dışında bulunan Motta'nın katılmadığı antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Sandro ise pas çalışmasının ardından takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda, bir süredir altyapı takımıyla çalışmalara katılan Nijerya 23 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Sincere Seth'i de izleme fırsatı bulan Çalımbay, çift kale maçta ise oyunu sık sık durdurarak uyarılarda bulundu.

İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu Seth transfer haberi ise şu şekildeydi: Antalyaspor'dan sürpriz transfer

Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antalyaspor'un Brezilyalı isimleri Sandro, Charles, Chico, Motta ve Danilo Karabükspor maçında forma giyemeyecek.