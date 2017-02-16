- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Antalyaspor idmanına Nijeryalı Seth de katıldı
16 Şubat 2017 , 13:12
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, ardından iki grup halinde pas çalışması yaptı. Yakın mesafeden şut çalışmasının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Yurt dışında bulunan Motta'nın katılmadığı antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Sandro ise pas çalışmasının ardından takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanda, bir süredir altyapı takımıyla çalışmalara katılan Nijerya 23 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Sincere Seth'i de izleme fırsatı bulan Çalımbay, çift kale maçta ise oyunu sık sık durdurarak uyarılarda bulundu.
İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu Seth transfer haberi ise şu şekildeydi: Antalyaspor'dan sürpriz transfer
Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Antalyaspor'un Brezilyalı isimleri Sandro, Charles, Chico, Motta ve Danilo Karabükspor maçında forma giyemeyecek.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller