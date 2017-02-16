Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 18 Şubat Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacakları maçı kazanarak zirve mücadelesinin içinde kalmak istediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Gaziantepspor'da hoca değişikliği ve kadroda yüzde 50 değişiklik var. Bir ivme yakalayarak ligin altından yukarı çıkmak istiyorlar. Biz de ligin yukarısında, yarışın içinde olmak istiyoruz. Her maç zor. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçla ilgili hücum anlamındaki bütün opsiyonlarımıza çalışıyoruz. Tekrar bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kazanma arzusunu ve alışkanlığını tekrar kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa karşısında oyun anlamında bir sıkıntı yaşamadıklarının altını çizerek, "Maçta 3. gole kadar oyunun hep içindeydik. Bazen 1-0, 2-0 kaybetmek bazı şeyleri görmeni engelleyebilir, bazen 4-0 kaybetmek daha net görmeni sağlayabilir. Bunlar bunun içinde var. Ligin tepesindeki 4 takım aynı şekilde kaybedebiliyor. Önemli olan bu yarışın içinde devamlı olabilmek. Umarım bu hafta kazanarak yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Avcı, "Hakan Özmert önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adebayor takımla çalışmalara önümüzdeki hafta başlayacak. Egemen'in aşil tendonunda sorunu var o da 10 gün içinde bizimle olacak. Napoleoni'nin de sakatlığı var. Onun dışında tam takım sahada olacağız." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un göreve gelmesiyle ilgili bir soruya ise Avcı, "Hayırlı olsun. Giden hocaya da gelen hocaya da hayırlı olsun. Zaman içinde takımın bu değişikliğe nasıl reaksiyon vereceğini hep beraber göreceğiz." yanıtını verdi.

Abdullah Avcı, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Genç ve A milli takımlarda çalıştığım için ülke olarak bu organizasyonları son derece sağlıklı yapabildiğimizi söyleyebilirim. Statlarımız yenilendi, bu konuda bir sorunumuz yok. Ülkenin tanıtımı adına da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Genç milli takımda olduğum için 2012'deki adaylık sürecini de biliyorum. Ülke adına inşallah hayırlı olur. Biz bu organizasyonları hakikaten çok güzel yapıyoruz, umarım bunun karşılığını alırız."