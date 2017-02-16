Bursaspor Tudor ile görüştü mü?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için özel uçakla Yenişehir Havaalanı'ndan Kayseri'ye hareket eden Bursaspor'da Başkan Ali Ay, yolculuk öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların iyi gittiğini ifade eden Ay, "Hummalı bir çalışma var. Öyle zannediyorum, 1 hafta 10 gün sonra takım fiziksel açıdan hazır hale gelecek. Emre, Furkan ve Bilal de herhalde Mart'ın 15'ine kadar hazır hale gelecekler. Takımımızda daha fazla rekabet olacak. Yarınki maçta da sadece oynamak değil, iyi oynamak, mücadele etmek de önemli. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.



"Böyle bir şey için bana gelmeyin dedim"

Galatasaray'ın Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor'u serbest kalma maddesini kullanarak takımın başına getirmesinin ardından Bursaspor'un da daha önce ilgilendiği yönünde çıkan iddialara ilişkin konuşan Ay, "Birkaç arkadaş söyledi bana. Ben etik olmadığını söyledim. Böyle bir şey için kesinlikle bana gelmeyin dedim. Ne Igor ile ne de Karabükspor Başkanı ile bir görüşme olmadı. O konu orada kapandı" dedi. - Akşam