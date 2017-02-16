Emenike'yi şikayet ettiler!

Fenerbahçe'nin Krasnodar maçıyla birlikte uzun süre sonra sahaya çıkan Emenike, etkisiz performansıyla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan Emenike'nin performansına tepki gösterdi ve oyuncuyu İBB'ye şikayet etti. İşte o paylaşım: