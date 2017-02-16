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Emenike'yi şikayet ettiler!

Tarih16 Şubat 2017 , 21:41

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Emenike'yi şikayet ettiler!

Fenerbahçe'nin Krasnodar maçıyla birlikte uzun süre sonra sahaya çıkan Emenike, etkisiz performansıyla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan Emenike'nin performansına tepki gösterdi ve oyuncuyu İBB'ye şikayet etti. İşte o paylaşım:

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