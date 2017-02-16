- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Feridun Tankut: ''UEFA ve FIFA'ya gideceğiz''
16 Şubat 2017 , 17:58
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.
AJANSSPOR ÖZEL-
Igor Tudor'un Galatasaray'a gidişinin ardından konuşan Feridun Tankut, "Emenike'yi aldım. Belki de 20-30 yıl kırılamayacak bir rekorla. Türk Futbol tarihinde bir ilk olarak 9 milyon Euro'ya sattım. Yine bir ilk gerçekleşti. Türkiye'de kulüpler teknik direktörler takımdan ayrılırken para verirdi, bu sefer Karabükspor takımı para kazandı. 150 bin Euro tazminat alarak hocadan alındı. Tudor'un dürüstlüğüne inanıyorduk, kendisi bize iddiaların asılsız olduğunu söylemişti. Arkadaşlarımıza talimat verdim, gereken neyse yapılacak. UEFA ve FIFA'ya gideceğiz" dedi.
"PETRESCU VE BARİSİC ADAYLAR ARASINDA"
Yeni teknik direktör konusunda ise Başkan Tankut, "Yurt dışından 4 tane hocayla görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan birisi hakkında karar vereceğiz. Listemizde Dan Petrescu ve Zoran Barisic de yer alıyor" ifadelerini kullandı.
"TRAORE'NİN HAFİF SAKATLIĞI VAR"
Traore hakkında ise Tankut, "Abdulrazzak Traore bizim sözleşmeli oyuncumuz. Ara transfer dönemi Türkiye'de kapandı. Kendisi dün geldi, çalışmalara başladı. Hafif bir sakatlığı var. Kadromuzda devam edecek. 31 Mayıs'tan sonra ya da bu süreç içerisinde anlaşma olur mu olmaz mı göreceğiz" diye konuştu.
Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller