Feridun Tankut: ''UEFA ve FIFA'ya gideceğiz''

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Igor Tudor'un Galatasaray'a gidişinin ardından konuşan Feridun Tankut, "Emenike'yi aldım. Belki de 20-30 yıl kırılamayacak bir rekorla. Türk Futbol tarihinde bir ilk olarak 9 milyon Euro'ya sattım. Yine bir ilk gerçekleşti. Türkiye'de kulüpler teknik direktörler takımdan ayrılırken para verirdi, bu sefer Karabükspor takımı para kazandı. 150 bin Euro tazminat alarak hocadan alındı. Tudor'un dürüstlüğüne inanıyorduk, kendisi bize iddiaların asılsız olduğunu söylemişti. Arkadaşlarımıza talimat verdim, gereken neyse yapılacak. UEFA ve FIFA'ya gideceğiz" dedi.

"PETRESCU VE BARİSİC ADAYLAR ARASINDA"

Yeni teknik direktör konusunda ise Başkan Tankut, "Yurt dışından 4 tane hocayla görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan birisi hakkında karar vereceğiz. Listemizde Dan Petrescu ve Zoran Barisic de yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"TRAORE'NİN HAFİF SAKATLIĞI VAR"

Traore hakkında ise Tankut, "Abdulrazzak Traore bizim sözleşmeli oyuncumuz. Ara transfer dönemi Türkiye'de kapandı. Kendisi dün geldi, çalışmalara başladı. Hafif bir sakatlığı var. Kadromuzda devam edecek. 31 Mayıs'tan sonra ya da bu süreç içerisinde anlaşma olur mu olmaz mı göreceğiz" diye konuştu.

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