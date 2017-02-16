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Galatasaray o ismi alacak!

Tarih16 Şubat 2017 , 09:20

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Galatasaray o ismi alacak!

İgor Tudor'ın Galatasaray'ın başına geçmesi dedikodu kazanın da kaynamasına neden oldu...

Hırvatlar, sarı- kırmızılı ekibin en büyük sorununun gol sorunu olduğunu iddia etti. Tudor'un yeni takımına eski takımı Hajduk Split'in golcüsü Said Ahmed Said'i götüreceğini gündeme getirdi.

23 yaşındaki Ganalı oyuncu için Tudor'un daha önce de Karabükspor için görüşmeler yaptığı ama rakamların yüksekliği nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.

Said'in maliyetini ancak Galatasaray gibi bir kulübün karşılayabileceği belirtilen haberlerde Said'in Tudor'un takıma çok faydalı olacağı yorumu da yapıldı. 1.81 boyundaki forvet oyuncusunun transfermarkt değeri 500 bin Euro!

Kaynak : Fotomaç

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