Karabükspor'un yeni hocası belli oldu!

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Avusturyalı teknik direktör Zoran Barisic ile anlaştıklarını söyledi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Igor Tudor'dan boşalan göreve Barisic'i getireceklerini belirtti.

Bu kararı ince eleyip sık dokuyarak verdiklerinin altını çizen Tankut, "Teknik direktör Zoran Barisic ile görüştük, her konuda anlaşmaya varıldı. Kendisi yarın imzayı atacak. Kardemir Karabükspor camiasına hayırlı olsun. Antalyaspor karşısında iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz. Şu anda tek düşüncemiz, tek hedefimiz bu." diye konuştu.

"(Tudor) Kaçmasına gerek yoktu"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün Igor Tudor'la yaptıkları imza töreninde yaptığı açıklamalara değinen Tankut, şunları kaydetti: "Ortada etik olmayan bir durum var. Bütün spor kamuoyu gördü, duydu, şahit oldu. Ben artık bu konuda her şeyi noktalamak istiyorum. Biz emeğin temsilcisiyiz. Çelik işçisinin alın terinin hakkı var. Tudor'u çiçekler içinde vedalaşarak göndermek isterdik. Kulüpte kendisine hizmet edenlere teşekkür ederek gitmesini beklerdik. Kaçmasına gerek yoktu. Gitmek istediğini belirtmesi halinde anlayışla karşılardık. Gitme şekli son derece yanlıştı."