Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Muharrem Usta müjdeyi verdi!

Tarih16 Şubat 2017 , 09:40

Yorum
Muharrem Usta müjdeyi verdi!

Başkan Muharrem Usta, kulübün borcunun mayıs ayı içerisinde 100 milyon TL azaltılması için düğmeye bastı.

Yeni sponsorluk görüşmeleri yapan bordo-mavili yönetimin yapılacak borç azaltımı için ayrıca kulüp içi gelir-gider tablosunu yeniden düzenleyeceği öğrenildi.

Bu konuda atılacak adımları daha iyi organize etmek isteyen Başkan Usta, önümüzdeki günlerde yönetim kurulunu toplayarak bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda ayrıca Şenol Güneş Spor Kompleksine tam olarak ne zaman taşınılacağının da masaya yatırılması bekleniyor.

Kaynak : Fotomaç

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me