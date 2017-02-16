PFDK kararları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2017 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 10.02.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT A, KUZEY KALE ARKASI ÜST A, MARATON TRİBÜN ÜST B,C, MARATON TRİBÜN ALT D,E,F, GÜNEY KALE ARKASI ÜST B,C, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 10.02.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BURSASPOR Kulübünün, 11.02.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 122,123,124,125,126,127, KUZEY KALE ARKASI 107,108,109, DOĞU ALT 114,115,116,117 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.02.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 105, 106 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT B,C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 12.02.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 13.02.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANASPOR A.Ş.'nin, 13.02.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, 11.02.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI F1 BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU Kulübü idarecisi HALUK KULAÇOĞLU'nun, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU Kulübü idarecisi HALUK KULAÇOĞLU hakkında, akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 13.02.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 11.02.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.02.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 11.02.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 349 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

15- SAMSUNSPOR Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 12.02.2017 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR - AYDINSPOR 1923 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- EYÜPSPOR Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR- 1461 TRABZON Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- SARIYER Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan SARIYER - MENEMEN BLD. SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- MENEMEN BLD.SPOR Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan SARIYER - MENEMEN BLD. SPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÜMÜŞHANESPOR Kulübü görevlisi UĞUR ŞEREMET'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 12.02.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ETİMESGUT BLD SPOR Kulübü antrenörü ALADDİN DEMİRÖZÜ'nün, 12.02.2017 tarihinde oynanan ETİMESGUT BLD SPOR - KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.