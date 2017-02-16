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Podolski yine Podolski!

Tarih16 Şubat 2017 , 22:17

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Podolski yine Podolski!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski şaşırtmaya devam ediyor. 

Türk insanıyla çok çabuk kaynaşan ve onlarla bolca vakit geçiren Podolski bu akşam da Galatasaray'ın malzeme sorumlusu Veli Muğlı'nın evine konuk oldu. Yemek yerlerken çekilmiş bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan yıldız oyuncu, "Bu güzel akşam yemeği için kardeşim Veli'ye ve eşine çok teşekkür ederim...Yemekler süperdi..." diye yazdı. 

 

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