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Riekerink: ''Bana kim yardım edebilir?''
16 Şubat 2017 , 22:03
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'dan ayrılan Riekerink, Instagram hesabından bir kalem fotoğrafı paylaştı ve "Bana kim yardım edebilir?" dedi.
İşte o paylaşım:
"Bana kim yardım edebilir? Dün Florya'ya girdiğim anda birçok fotoğrafçının hedefi oldum. Bir taraftardan bu kalemi aldım ancak çabucak ayrılmak zorunda kaldım. Taraftarlarımıza her zaman yaptığım gibi, ona imza vermek istiyorum"
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