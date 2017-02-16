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Riekerink: ''Bana kim yardım edebilir?''

Tarih16 Şubat 2017 , 22:03

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Riekerink: ''Bana kim yardım edebilir?''

Galatasaray'dan ayrılan Riekerink, Instagram hesabından bir kalem fotoğrafı paylaştı ve "Bana kim yardım edebilir?" dedi.

İşte o paylaşım: 

"Bana kim yardım edebilir? Dün Florya'ya girdiğim anda birçok fotoğrafçının hedefi oldum. Bir taraftardan bu kalemi aldım ancak çabucak ayrılmak zorunda kaldım. Taraftarlarımıza her zaman yaptığım gibi, ona imza vermek istiyorum"

 

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