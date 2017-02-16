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Riekerink formayı imzalamadı!

Tarih16 Şubat 2017 , 09:57

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Riekerink formayı imzalamadı!

Florya'nın çıkışında bir Galatasaray taraftarı elindeki formayı Riekerink'e imzalatmak için bekliyordu. Arabayı görür görmez Hollandalı hocanın yanına giden taraftar, Riekerink'in verdiği tepki ile oldukça şaşırdı.

Basın mensuplarının farkına sonradan varan Riekerink, Sarı-Kırmızılı formayı imzalamayarak elinin tersiyle itti ve bastı gitti. Galatasaray taraftarı da Riekerink'in elinin tersiyle ittiği formayı futbolculara imzalattı.

Kaynak : Fanatik

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