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Şahin:"Osmanlıspor'u iyi analiz ettik!"
16 Şubat 2017 , 17:07
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Adanaspor Teknik Direktörü Şahin:
"Eksiklerimizi biliyoruz, Osmanlıspor'u ve kendimizi iyi analiz ettik. Umarım bu maçta çalışmalarımızın karşılığını alırız"
Eksiklerimizi biliyoruz...
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, sahasında yapacakları Osmanlıspor maçına ilişkin, "Eksiklerimizi biliyoruz, Osmanlıspor'u ve kendimizi iyi analiz ettik. Umarım bu maçta çalışmalarımızın karşılığını alırız." dedi.
Şahin, Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Gaziantepsor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrıldıklarını anımsattı.
Bu maçı unuttuklarını, bundan sonraki karşılaşmaların daha önemli olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:
Rehavet olarak değerlendirmiyorum...
"Önümüze bakacağız. Bundan sonraki maçlarda hatayı en aza indirip yolumuza devam edeceğiz. Ben rehavet olarak değerlendirmiyorum bunu, o gün performans olarak çok iyi değildik. Bu hafta Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Osmanlıspor'a Avrupa arenasında canı gönülden başarılar diliyoruz. Bizim için bu hafta sonu oynayacağımız maç çok daha fazla önem kazandı. Bundan önceki maçlara nasıl yüksek konsantre ve coşkuyla çıkıyorsak, bu maç da öyle olacak. Taraftarlarımıza da büyük görev düşecek."
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