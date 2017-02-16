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Sneijder'den fesih açıklaması yok!
16 Şubat 2017 , 00:15
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AJANSSPOR- Utrecht ile yollarını ayıran Rodney Sneijder'den önemli açıklamalar geldi.
ELF Voetbal'a konuşan Wesley Sneijder'in kardeşi, Utrecht ile sözleşmesi olmadığını ve bu yüzden fesih gibi bir durum olmadığını söylerken, "Onlarda amatör bir şekilde oynuyordum. Ayrılığın nedenleri bende kalacak. Her zaman zor bir adam olarak tanındım. Ama Utrecht'teki durumu araştırırsanız olayın ardında başka bir şey olduğunu görürsünüz. Sağlık sorunuyla da ilgili bir durum değil. İnsanlar ne isterse düşünebilir. Şu anda fit ve sağlıklıyım" ifadelerini kullandı.
Dün Utrecht kulübü resmi Internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamayla Rodney Sneijder'in kulüpten ayrıldığını duyurmuştu.
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