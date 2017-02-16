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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Tarih16 Şubat 2017 , 12:57

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

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