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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
16 Şubat 2017 , 12:57
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Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
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