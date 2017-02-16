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Trabzonspor savunmada geçit vermiyor
16 Şubat 2017 , 13:56
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- Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümüne art arda aldığı 4 galibiyetle başlayan Trabzonspor, savunmada da başarılı bir performans sergiliyor.
Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 5 resmi müsabakada gol yemedi. Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 40. dakikadan itibaren olmak üzere son 6 maçta toplam 500 dakikadır rakiplerine gol şansı vermiyor.
Karadeniz ekibi, ligde Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 yendiği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 biten Gümüşhanespor ile Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda gol yemedi.
Trabzonspor, 20 Şubat Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta bu gidişatını sürdürmenin mücadelesini verecek.
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