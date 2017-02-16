Trabzonspor'da kritik temizlik!

Trabzonspor yönetimini sezon sonunda büyük bir temizlik harekatı bekliyor. 52 tane sözleşme oyuncusu bulunan bordo-mavili yönetim, UEFA kriterlerine takılmamak için bu sayıyı 25'e düşürmek zorunda.



UEFA ile ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu oyuncu kadrosunun sezon sonunda mutlaka normal seviyelere çekileceğini söyledi.



"UEFA'YA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"



Bülbüloğlu, altyapıdan oyuncuların önünü açmak için bu sözleşmeleri imzalamaları gerektiğini belirterek, "Sezon sonunda birçok oyuncumuzu kiralık göndereceğiz ve kadromuzu söz verdiğimiz seviyeye indireceğiz. Bu tür şişkin kadrolar birçok takımda mevcut ama bizim söz verdiğimiz UEFA kriterlerine olan bağlılığımız sorunsuz şekilde ilerliyor. Bu sezon devre arasında bir yandan transfer yaparken bir yandan da oyuncularla yollarımızı ayırdık. En önemlisi, UEFA'ya verdiğimiz 21 milyon euro'luk oyuncu bütçesi sınırının altında kaldık. Bu gerçekten çok önemli bir başarıydı" dedi.



Kaynak : Fotomaç