Galatasaray'un yeni teknik direktörü Igor Tudor, imza törenin ardından GSTV ekranlarında Deniz Gülen’in sorularını yanıtladı. Hırvat teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum dışarıdan takip ederek Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğun görüyorsunuz. İçeri girdiğinizde bire bir yaşayıp daha iyi anlıyorsunuz. Galatasaray hedefi her zaman kazanmak olan takım. Ben ve teknik ekibin tek hedefi Galatasaray'ı daha ileriye götürebilmek.

Karabük olarak geldiğimizde taraftar yoktu. Futbolda taraftara ihtiyaç var. Galatasaray taraftarını yakında tanıyorum. Futbolcu olarak onların önünde oynadım. Benim ve takımın onların motive etmesine ve itmesine ihtiyaç duyuyoruz.

1998'deki maçta Juventus olarak atmosferin ne kadar zor olduğunu konuşmuştuk. Bu sefer duygular farklı Galatasaray’ın teknik direktörü olarak buradayım.

İlk antrenmana çıkıp oyuncularla buluştum. Herkes kupalar kazanmak ve lider olmak ister. Hepimiz aynı hedefe yürüyoruz. Kulübün içinde problemleri olabilir bunlara hoca olarak sizin yaklaşımınız önemli. Zor 14 maçımız var. Hedeflerimiz takımla beraber yürüyor.

Rize maçına hazırız. Galatasaray'da tüm maçları kazanmak için sahaya çıkarsınız. 2-3 antrenman çok yeterli olmayabilir ama ne olursa olsun galibiyet için sahada olacağız.

Her gün ayrı bir meydan okuma. Büyük bir kulüpte çalışıyorsanız buna alışık olmalısınız. Baskıyla çalışmayı seven biriyim. Sizi daha iyi motive eder ve ileriye iter.

Benim tarzım bu... Ben bu şekilde sahada enerji verdiğimde takımın olumlu etkilendiğini düşünüyorum. Tabii ki çok doğru ve her zaman kazandırır demek olmaz. Her hocanın kendine has tarzı vardır.

Karabük maçında konuşma fırsatım oldu. Garry için söyleyebileceklerim iyi bir insan ve futbolcu olduğu Galatasaray'a katkısı olacaktır.

Daha önce belirttiğim gibi diğer hocaları gözlemleyip kendi vizyonunuzla harmanlamasınız. En iyi hocaların İtalya'da olduğunu düşünüyorum. Uzun dönem orada oynayıp bu stili aldığım için mutluyum. "