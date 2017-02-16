- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Vissel Kobe başkanından Poldi yorumu!
16 Şubat 2017 , 00:48
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
AJANSSPOR- Lukas Podolski'nin sezon sonunda Vissel Kobe'ye transfer olacağı iddiası Japonya'da da yankı buldu.
Hürriyet gazetesinin göre Galatasaray ile Vissel Kobe 2.7 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Podolski transferi için anlaştı. Ancak Alman futbolcu sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçirdikten sonra haziran ayında Japonya'nın yolunu tutacak.
Japonya'da bu iddia Vissel Kobe Başkanı Kenichi Tanaka'ya da soruldu. Tanaka, "Yorum yok" demekle yetindi.
Öte yandan Japon basınında da çıkan haberlerde bu transferin yaz dönemine kaldığı belirtiliyordu.
Teknik direktör Nelsinho da bugün Podolski transferi için şu sözleri söylemişti.
(YASAL UYARI: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller