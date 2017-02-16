Vissel Kobe başkanından Poldi yorumu!

AJANSSPOR- Lukas Podolski'nin sezon sonunda Vissel Kobe'ye transfer olacağı iddiası Japonya'da da yankı buldu.

Hürriyet gazetesinin göre Galatasaray ile Vissel Kobe 2.7 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Podolski transferi için anlaştı. Ancak Alman futbolcu sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçirdikten sonra haziran ayında Japonya'nın yolunu tutacak.

Japonya'da bu iddia Vissel Kobe Başkanı Kenichi Tanaka'ya da soruldu. Tanaka, "Yorum yok" demekle yetindi.

Öte yandan Japon basınında da çıkan haberlerde bu transferin yaz dönemine kaldığı belirtiliyordu.

Teknik direktör Nelsinho da bugün Podolski transferi için şu sözleri söylemişti.

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