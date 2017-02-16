- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yunan gazeteciden flaş iddia!
16 Şubat 2017 , 10:31
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Yunan gazeteci Giannis Bairaktaris, ilginç bir iddia ortaya attı.
Bairaktaris, devre arasında alınan Rodrigues ile Tudor'un bağlantılı olduğunu söyleyerek "Devre arasında G.Saray'a gittiğinde şaşarmışık. Şimdi anlıyorum ki Tudor'un kontenjanından transfer olmuş. Kazanan PAOK oldu" diye konuştu.
Hırvat teknik direktör Igor Tudor ve Rodrigues Yunan ekibi PAOK'ta birlikte çalışmıştı.
Kaynak : Fotomaç
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller