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Yunan gazeteciden flaş iddia!

Tarih16 Şubat 2017 , 10:31

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Yunan gazeteciden flaş iddia!

Yunan gazeteci Giannis Bairaktaris, ilginç bir iddia ortaya attı.

Bairaktaris, devre arasında alınan Rodrigues ile Tudor'un bağlantılı olduğunu söyleyerek "Devre arasında G.Saray'a gittiğinde şaşarmışık. Şimdi anlıyorum ki Tudor'un kontenjanından transfer olmuş. Kazanan PAOK oldu" diye konuştu.

Hırvat teknik direktör Igor Tudor ve Rodrigues Yunan ekibi PAOK'ta birlikte çalışmıştı.

Kaynak : Fotomaç

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