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36'lık Kaleshin Sow'u bitirdi!
17 Şubat 2017 , 08:51
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Krasnodar’ın, Fenerbahçe karşısına çıkan ilk 11’inde sağ bekte forma giyen kaptan Vitali Kaleshin, performansıyla göz doldurdu.
Daha önce Gökdeniz Karadeniz’in oynadığı Rubin Kazan’da forma giyen ve 4 sezondur da Krasnodar adına mücadele eden 36 yaşındaki oyuncu, ilerlemiş yaşına rağmen sağ bekte Moussa Sow’a nefes aldırmadı. Sow oyunda olduğu sürece onu çok iyi kontrol eden Kaleshin, zaman zaman da hücuma katkı yaptı.
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