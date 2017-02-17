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Antalyaspor'da çifte kutlama!
17 Şubat 2017 , 13:46
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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Neşeli geçen antrenmanda futbolcular daha sonra yarı sahada çift kale maç oynadı.
Hafif sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç takımdan ayrı çalıştı.
Başkan Öztürk ve Diego'ya doğum günü kutlaması
Çalışma öncesinde, 33 yaşına giren Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile 31 yaşını kutlayan Diego Angelo için sahada doğum günü pastası kesildi.
Samuel Eto'o'nun ilk dilimi yedirdiği Başkan Öztürk'ün yüzüne bu sırada bazı futbolcular pasta sürdü. Öztürk'ün de futbolcuların yüzüne pasta sürmeye çalışmasıyla neşeli anlar yaşandı.
Başkan Öztürk, yaptığı açıklamada, kendisine sürpriz hazırlayan kulüp çalışanlarına ve futbolculara teşekkür etti.
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