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Aslan'ın en verimlisi bir panzer!
17 Şubat 2017 , 14:20
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AJANSSPOR - Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski, geldiği günden bu yana sarı kırmızılı takıma yaptığı katkılarla dikkat çekiyor.
Alman yıldız, ligde gole en çok katkı sağlayan oyuncu konumunda. Podolski ligde, 16 gol 11 asistle 27 gole doğrudan katkı yaptı. Aynı zamanda 57 kilit pas atan Podolski,35 isabet şutla da takımda etkin rolü üstlendi.
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