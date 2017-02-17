Beşiktaş Mart'ı bekliyor!

Beşiktaş için Mart ayının önemi büyük... Şampiyonluk hedefleyen Siyah-Beyazlılar’ın yeni transferleri Demba Ba ve Ersan, Mart ayının ortasında takımla çalışmalara başlayacak. Caner’in de dönmesiyle Kartal çok daha geniş bir kadroya sahip olacak.

Sezon sonu için mutlak hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, daha geniş bir kadroya sahip olabilmek için adeta gün sayıyor. Ara transferin son günlerinde yeniden Siyah-Beyazlı takımla sözleşme imzalayan Demba Ba ve Ersan ikilisinin takıma katılmasına 1 aydan az bir zaman kaldı.

Amerika’da çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Demba Ba’nın iki haftaya kadar İstanbul’a gelerek çalışmalarına burada devam etmesi ve takımla birlikte olması bekleniyor. Fiziksel olarak açığını her geçen gün kapatan Ersan Adem Gülüm de Mart ayında eksiksiz bir şekilde kadro içerisinde yer bulmaya başlayacak.

.Ve tabii ki Caner Erkin... Kartal’ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olan ve geçirdiği talihsiz tendon sakatlığının ardından sezonu kapattığı açıklanan Caner Erkin de beklenenden erken dönecek.

Rekabet artacak!

Bireysel antrenör eşliğinde güç kazanmaya çalışan başarılı sol bekin de durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Mart ayının ortalarına doğru sahaya inecek olan Caner de Demba Ba ve Ersan gibi takımla çalışmalara başlayacak. Bu isimlerin fizik durumlarının beklenen seviyeye çıkması durumunda Beşiktaş, mart itibariyle çok daha alternatifli bir kadroya sahip olacak.

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