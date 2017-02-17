Beşiktaş para basıyor!

Avrupa’nın önde gelen sekiz ligindeki şampiyon takımları inceleyen KPMG Futbol Benchmark ekibi zirvedekileri karşılaştırdı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Beşiktaş yeni stadı, sponsorluk anlaşmaları ve iyi işleyen mali yapısıyla geleceğe umutla bakıyor. Bir yılda gelirlerini yüzde 31 arttıran siyah beyazlılar, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci kulübü oldu.



Avrupa futboluna yön veren sekiz ülkenin son şampiyonlarını inceleyen KPMG Futbol Benchmark ekibi, zirvedeki takımların yapısını inceledi. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Portekiz ve Türkiye’nin şampiyonlarını mercek altına alan KPMG Futbol Benchmark ekibinin tespitlerine göre, gelirlerde Barcelona zirveye otururken en değerli futbol takımı da yine Katalan ekibi oldu.



Süper Lig’de 2015-16 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın gelirlerindeki artış da dikkat çekti. Siyah-beyazlılar geçen sezon 101 milyon Euro gelir elde ederek bir önceki seneye göre yüzde 31 oranında gelir artışı sağladı.



Finansal Fair-Play sınırlamasından kurtuldu



Gelirleriyle giderlerini iyi orantılayan siyah-beyazlılar ligdeki puan başına futbol takımına 800 bin euro harcadı. Barcelona’nın 1 puanı 4,1 milyon euro, Bayern Münih’in ise 1 puanı 3,1 milyon euroya maloldu. UEFA’nın finansal fair play kıskacındaki Beşiktaş, gelirlerinin yüzde 60’ını futbol takımına harcayarak sınırlarını da çizmeyi başardı.



Araştırma, Avrupa’daki şampiyonlar arasında zarar eden tek takımın Beşiktaş olduğunu gösterdi. Geçen sezon hem sponsorluk hem de maç yayınlarından ciddi bir gelir sağlayan siyah-beyazlılar stadının yapım süreci sebebiyle maç günü hasılatlarında geride kalmıştı. Bu nedenle Beşiktaş geçen seneyi yaklaşık 18 milyon euro zarar ederek tamamladı.

eni statla birlikte gelirleri de artacak



Bu süreçte Beşiktaş’ın sadece son 3 iç saha maçını yeni stadı Vodafone Arena’da oynadığı göz önünde bulundurulduğunda, siyah-beyazlıların yeni sezonla birlikte gelirlerini daha da artırması bekleniyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nden elde edilen yayın, gişe ve ödül gelirleri de Kara Kartal’ın bütçesini rahatlatacak.



KPMG’nin Avrupa’da futbolun şampiyonları 2017 değerlendirmesinde öne çıkan diğer noktalar şöyle:



- Avrupa Şampiyonları arasında bulunmayan Manchester United geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig şampiyonu Leicester’ın 4 katı gelir elde etti. (700 milyon euro)

- Geçen yıla göre gelirlerini yüzde 48 artıran PSV Eindhoven bu alanda ilk sırayı aldı. İtalya’da üst üste beşinci kez şampiyonluğa ulaşan Juventus ise yüzde 5’lik büyümeyle en az büyüyen şampiyon oldu.

- Şampiyonlar arasındaki en değerli takım 698 milyon Euro'yla Barcelona oldu. En mütevazı şampiyon ise 118 milyon Euro’luk kadrosuyla Beşiktaş.

- Geçen sezon kasasını Bayern Münih doldurdu. Sene boyunca dolu tribünlere oynayan Alman ekibi giderler ve vergiler düşüldüğünde 33 milyon euro kar yaptı.

- En çok Barcelona’nın maçları izleniyor. Barcelona geçen sezon lig maçlarını ortalama 78 bin 736 kişi önünde oynadı. Bayern Münih’in müsabakalarını ortalama 75 bin kişi izledi.

- En farklı şampiyon Paris Saint Germain oldu. PSG en yakın rakibine 31 puan fark attı. Barcelona ise Real Madrid’in sadece 1 puan önünde ligi bitirip, şampiyonluk stresini son haftaya kadar yaşadı. - Fanatik