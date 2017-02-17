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Buffon'dan Tudor'a mesaj var!
17 Şubat 2017 , 12:55
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, Galatasaray'ın başına geçen eski takım arkadaşı Igor Tudor'a mesaj yolladı.
beIN SPORTS'a konuşan Buffon, "Igor mükemmel bir oyuncu. Çok büyük bir taktik zekası var. Hep en iyisini yapar, fizik olarak mükemmeldi. Büyük bir karaktere sahip. Bizim takım zincirimizin en önemli parçalarından biriydi. Şanssızdı. Çok sakatlandı. Sakatlanmasa uzun ve mükemmel bir kariyeri olurdu" dedi.
Buffon, "Ona buradan büyük bir mesajım var. Bizim Igor'a çok büyük şans diliyorum. Benim Galatasaray'ı takip etmek için bir nedenim daha var. Bastır Igor. Bütün Juventus kulübü senin arkanda" ifadesini kullandı.
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