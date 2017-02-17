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Çalımbay Beşiktaş'ı yakaladı!
17 Şubat 2017 , 09:59
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
AJANSSPOR DETAY HABER- Antalyaspor’un son haftalarda gösterdiği üstün performans ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. Kırmızı-beyazlı kulübe 6. hafta sonunda gelen Rıza Çalımbay, aradan geçen 14 haftada büyük bir başarı sağladı.
Antalyaspor’da göreve başladığında Rizespor ile berabere kalıp Beşiktaş’a mağlup olan Çalımbay, bu maçların ardından oynadığı 12 maçtan 9 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’da görev aldığı 14 haftalık dönem dikkat alındığında ortaya çıkan puan tablosunda ise Kırmızı-beyazlı ekibin Beşiktaş ile liderliği paylaştığı görüldü. Her iki takım da 14 haftada 30 puan topladı.
Rıza Çalımbay’ın görev aldığı 7 ile 20. hafta arasındaki 14 haftalık puan durumu şöyle;
|Takımlar
|Puan
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|BEŞİKTAS
|30
|14
|9
|3
|2
|26
|11
|ANTALYASPOR
|30
|14
|9
|3
|2
|19
|12
|FENERBAHÇE
|28
|14
|8
|4
|2
|28
|11
|BAŞAKŞEHİR
|26
|14
|7
|5
|2
|23
|13
|GALATASARAY
|25
|14
|8
|1
|5
|27
|15
|TRABZONSPOR
|24
|14
|7
|3
|4
|17
|9
|KASIMPAŞA
|20
|14
|6
|2
|6
|19
|15
|KONYASPOR
|19
|14
|5
|4
|5
|16
|18
|AKHİSAR BELEDİYESPOR
|19
|14
|5
|4
|5
|9
|17
|KARABÜKSPOR
|18
|14
|5
|3
|6
|13
|20
|OSMANLISPOR
|17
|14
|4
|5
|5
|15
|17
|BURSASPOR
|16
|14
|4
|4
|6
|13
|15
|ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|14
|4
|3
|7
|17
|23
|ALANYASPOR
|14
|14
|4
|2
|8
|21
|27
|KAYSERİSPOR
|14
|14
|4
|2
|8
|12
|20
|GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|13
|3
|4
|6
|10
|16
|ADANASPOR
|12
|14
|3
|3
|8
|13
|20
|GAZİANTEPSPOR
|7
|13
|2
|1
|10
|11
|27
Antalyaspor’un 14 haftada elde ettiği skorlar şöyle;
17.10.2016 Antalyaspor 1 – 1 Rizespor
23.10.2016 Beşiktaş 3 – 0 Antalyaspor
31.10.2016 Kayserispor 0 – 1 Antalyaspor
05.11.2016 Antalyaspor 1 – 0 Gençlerbirliği
21.11.2016 Trabzonspor 0 – 1 Antalyaspor
26.11.2016 Antalyaspor 1 – 0 Adanaspor
03.12.2016 Başakşehir 2 – 2 Antalyaspor
12.12.2016 Antalyaspor 1 – 0 Fenerbahçe
19.12.2016 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor
25.12.2016 Antalyaspor 2 – 1 Kasımpaşa
15.01.2017 Gaziantepspor 0 – 3 Antalyaspor
22.01.2017 Osmanlıspor 1 – 2 Antalyaspor
28.01.2017 Antalyaspor 2 – 1 Alanyaspor
12.02.2017 Konyaspor 1 – 1 Antalyaspor
Kırmızı-beyazlı kulübün son oynadığı Atiker Konyaspor maçında aleyhine 2 kırmızı kart ve 1 penaltı kararı verilirken, önde götürdüğü maçta son yarım saati 9 kişi oynadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
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- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
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