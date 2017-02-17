Çalımbay Beşiktaş'ı yakaladı!

AJANSSPOR DETAY HABER- Antalyaspor’un son haftalarda gösterdiği üstün performans ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. Kırmızı-beyazlı kulübe 6. hafta sonunda gelen Rıza Çalımbay, aradan geçen 14 haftada büyük bir başarı sağladı.

Antalyaspor’da göreve başladığında Rizespor ile berabere kalıp Beşiktaş’a mağlup olan Çalımbay, bu maçların ardından oynadığı 12 maçtan 9 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’da görev aldığı 14 haftalık dönem dikkat alındığında ortaya çıkan puan tablosunda ise Kırmızı-beyazlı ekibin Beşiktaş ile liderliği paylaştığı görüldü. Her iki takım da 14 haftada 30 puan topladı.

Rıza Çalımbay’ın görev aldığı 7 ile 20. hafta arasındaki 14 haftalık puan durumu şöyle;

Takımlar Puan O G B M A Y BEŞİKTAS 30 14 9 3 2 26 11 ANTALYASPOR 30 14 9 3 2 19 12 FENERBAHÇE 28 14 8 4 2 28 11 BAŞAKŞEHİR 26 14 7 5 2 23 13 GALATASARAY 25 14 8 1 5 27 15 TRABZONSPOR 24 14 7 3 4 17 9 KASIMPAŞA 20 14 6 2 6 19 15 KONYASPOR 19 14 5 4 5 16 18 AKHİSAR BELEDİYESPOR 19 14 5 4 5 9 17 KARABÜKSPOR 18 14 5 3 6 13 20 OSMANLISPOR 17 14 4 5 5 15 17 BURSASPOR 16 14 4 4 6 13 15 ÇAYKUR RİZESPOR 15 14 4 3 7 17 23 ALANYASPOR 14 14 4 2 8 21 27 KAYSERİSPOR 14 14 4 2 8 12 20 GENÇLERBİRLİĞİ 13 13 3 4 6 10 16 ADANASPOR 12 14 3 3 8 13 20 GAZİANTEPSPOR 7 13 2 1 10 11 27

Antalyaspor’un 14 haftada elde ettiği skorlar şöyle;

17.10.2016 Antalyaspor 1 – 1 Rizespor

23.10.2016 Beşiktaş 3 – 0 Antalyaspor

31.10.2016 Kayserispor 0 – 1 Antalyaspor

05.11.2016 Antalyaspor 1 – 0 Gençlerbirliği

21.11.2016 Trabzonspor 0 – 1 Antalyaspor

26.11.2016 Antalyaspor 1 – 0 Adanaspor

03.12.2016 Başakşehir 2 – 2 Antalyaspor

12.12.2016 Antalyaspor 1 – 0 Fenerbahçe

19.12.2016 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor

25.12.2016 Antalyaspor 2 – 1 Kasımpaşa

15.01.2017 Gaziantepspor 0 – 3 Antalyaspor

22.01.2017 Osmanlıspor 1 – 2 Antalyaspor

28.01.2017 Antalyaspor 2 – 1 Alanyaspor

12.02.2017 Konyaspor 1 – 1 Antalyaspor

Kırmızı-beyazlı kulübün son oynadığı Atiker Konyaspor maçında aleyhine 2 kırmızı kart ve 1 penaltı kararı verilirken, önde götürdüğü maçta son yarım saati 9 kişi oynadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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