Derbi tartışmasında olay iddia!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 27 Şubat Pazartesi günü 20.00'de oynanmasına karar verdiği Galatasaray-Beşiktaş derbisi tartışılmaya devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Igor Tudor'un imza töreninde tepki gösterdiği derbi tarihi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray cephesi, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçın tarihinin Fenerbahçe'nin isteği doğrultusunda ayarlandığını ileri sürdü!

Sarı-Kırmızılılar'ın tezi şu şekilde:

"Fenerbahçe ve Beşiktaş bu hafta Avrupa kupası maçlarından yaklaşık 65-66 saat sonra lig maçlarına çıkacak. Federasyon derbiyi pazartesiye almadan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yine 65-70 saat aralığında maç oynamasını sağlayabilirdi. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası maçının bulunması bu gerçeği değiştirmez ve federasyonu haklı çıkarmaz. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa kupası maçlarından 93 saat sonra lig maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, Krasnodar maçının rövanşını 22 Şubat Çarşamba günü oynayacağı için, Süper Lig maçını 3 gün sonra 25 Şubat'ta oynayabilirdi. Zira Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası maçı 2 Mart perşembe günü. Böylece çarşamba-cumartesi-perşembe rahat bir fikstürde oynayabilirlerdi. Ama TFF bu yolu seçmedi ve Fenerbahçe'nin maçını pazar günü oynatıp, Galatasaray-Beşiktaş derbisini pazartesiye attı. Buradaki planlamada elle tutulur hiçbir taraf yok. Yapılan, alenen Fenerbahçe'nin fikstürünü rahatlatmak"

Normalde 23 Şubat Perşembe günü Krasnodar ile rövanş maçı oynaması gereken Fenerbahçe, mücadeleyi çarşamba günü oynayacak.

UEFA kuralları gereği herhangi bir şehirde aynı günde iki maç birden oynatılamadığı için Fenerbahçe-Krasnodar maçı 22 Şubat Çarşamba günü, Beşiktaş-Beer Sheva maçı ise 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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