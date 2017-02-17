Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 2-0 yendikleri maçta her alanda rakiplerinden üstün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ertürk, Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerinden sonra bu tip maçların daha zor olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Bu maçlardan sonra da takım içerisinde konsantrasyon sağlamak zordur. Bunu ilk yarıda yaşadık ama ikinci yarı bunun etkisinden kurtulduk. Futbol adına yapılması gerekeni takımımız sahada yaptı ve neticeyi de aldık. İki gol bulduk daha da atabilirdik. Kırmızı bölgeden çıktık, hızla uzaklaşıyoruz. Yukarı doğru demir atacağız."