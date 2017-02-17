Fenerbahçe lige döndü

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında dün Rusya'da Krasnodar'a 1- yenilen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Krasnodar maçında görev alan isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı pas ve şut çalıştırmasıyla devam ettirdiği ifade edildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.