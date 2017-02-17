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Fenerbahçe'yi korkutan tablo!

Tarih17 Şubat 2017 , 13:08

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Fenerbahçe'yi korkutan tablo!

Fenerbahçe, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, bugüne dek tur mücadelelerinin 27'sinde ilk maçları kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 27 eşleşmenin sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

Krasnodar deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de 22 Şubat'ta seyircisi önünde çıkacağı maçta tur arayacak. 

Sadece Göteborg'u eledi

Fenerbahçe, ilk maçı kaybettiği turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi. Avrupa'da 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı. İstanbul'daki rövanşta ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

AA

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