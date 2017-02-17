Fırtına'yı kar etkilemez!

Şehirde uzun süredir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle amatör maçlar dahi iptal edilirken, yeni yapılan Medical Park Arena’nın zemini bu durumdan hiç etkilenmedi. Özel koruması olan ve alttan ısıtma sistemi kusursuz çalışan teknoloji harikası stadın, soğuk havaya rağmen dolması bekleniyor.

Süper Lig’de haftanın son maçında Alanyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, Tahkim Kurulu’ndan gelen kötü haberle sarsıldı.

Bordo-Mavililer’in, Gaziantepspor maçı sonrası alınan tribün kapatma cezasına itiraz reddedilirken, yaklaşık 11 bin taraftarından yoksun şekilde Alanyaspor karşısına çıkılacak.

Bu durumu sorun etmeyen ve bilet fiyatlarını en düşük 20 Lira olarak belirleyen Trabzonspor, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla tüm şehri hafta başında oynanacak maça davet etti.

Şehirde uzun süredir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle amatör maçlar dahi iptal edilirken, yeni yapılan Medical Park Arena’nın zemini bu durumdan hiç etkilenmedi.

Özel koruması olan ve alttan ısıtma sistemi kusursuz çalışan teknoloji harikası stadın, soğuk havaya rağmen dolması bekleniyor. Stada giremeyecek taraftarların da kombinelerini diğer taraftarlara aktarmaya devam ettiği, yaklaşık 25 bin Bordo-Mavili futbolseverin de coşkuyla takımlarını destekleyeceği düşünülüyor.

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