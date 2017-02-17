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Galatasaray kafilesi, Rize'ye geldi
17 Şubat 2017 , 19:27
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile için güvenlik önlemleri alındı.
Havalimanından ayrılan kafileyi taşıyan otobüs, Rize'nin İyidere ilçesinde kamp yapacakları otele ulaştı. Otel önünde futbolcuları az sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı.
Galatasaray kafilesinde, sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün yanı sıra Armindo Bruma ile Hakan Balta Rize'ye getirilmedi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19:00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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