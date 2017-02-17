Galatasaray'da 4 eksik! İşte kadro...

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Çaykur Rizespor karşılaşması için saat 15.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Trabzon’a hareket edecek olan sarı kırmızılı takım, daha sonra ise karayoluyla Rize’ye geçerek maç için kampa girecek.

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor karşılaşması öncesindeki kamp kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu

Galatasaray'da Sneijder, Bruma, Lionel Carole ve Eren Derdiyok kadroda yer almıyor.