Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcüsü Cenk Tosun geçen yıl gölgesinde kaldığı Mario Gomez'i 3'e katladı.

Geçtiğimiz sezon Mario Gomez'in arkasında yedek bekleyen Cenk Tosun 17 gol atmasına rağmen Alman golcünün gölgesinde kalmıştı. Sezonu 28 golle tamamlayan Gomez'in gidişinden sonra Şenol Güneş'in prensi olan Cenk Tosun hocasını yanıltmadı.

Wolfsburg'a giderek müthiş bir performans düşüklüğü yaşayan ve sadece 7 gol atabilen Gomez'i neredeyse 3'e katlayan Cenk daha şimdiden 19 gole ulaştı. Avrupa'da ve Lig'de Beşiktaş'ı sırtlayan milli oyuncu ayrıca geçen yıl Gomez'in 21. haftada attığı 15 golü 19. hafta itibari ile geçti.

Dün gece Hapoel Beer Sheva karşısında 2 golle katkı sağlayan Cenk Tosun UEFA tarafından da 'Haftanın Oyuncusu' adayı gösterildi. Milli futbolcunun anketteki rakipleri ise Lacazette, Zlatan Ibrahimovic ve Edin Dzeko.

Beşiktaş'ı Hapoel Beer Sheva karşısında 2-1 öne geçiren Cenk Tosun, bir sezonda attığı gol sayısını 17'ye çıkardı ve rekorunu egale etti. Cenk Tosun, Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Hapoel Beer Sheva karşısında 2-1 öne geçiren golü atarken, kariyer rekorunu egale etti.

Geçen sezon 43 maçta 17 gol atan Cenk Tosun, bu sezon ise 29. resmi maçında bu istatistiği yakaladı.Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ilk 11'de başladığı 44 resmi maçta 35. golünü kaydeden Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi kariyerinde ilk 11'de b aşladığı 4 maçta beş gollük katkıda bulundu. Cenk Tosun, bu maçlarda 4 gol kaydetti 1 de asist yaptı.

SERGEN, NOBRE VE İBRAHİM AKIN'I GERİDE BIRAKTI

Avrupa kupalarında 5 gole ulaşan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 4 gol atan Sergen Yalçın, Mert Nobre ve İbrahim Akın'ı geride bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncu 5 gollü Tayfur Havutçu, Pascal Nouma, Hugo Almeida, Gökhan Töre, Filip Holosko ve Ertuğrul Sağlam'ı yakaladı.

Hürriyet