- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Güray Vural: ''Rize maçı final gibi olacak''
17 Şubat 2017 , 21:41
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
Kayseriporlu Güray Vural, 2-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.
Galibiyeti yorumlayan Güray Vural, "Bugün maça iyi başladık. Önde basmaya çalıştık, Bursaspor'a karşı. Evimizdeki atmosferi yaşatmaya çalıştık. Ardından Bursaspor 10 kişi kalınca, işimiz kolaylaştı. Goller haricinde pozisyonlar da bulduk. 2-0'dan sonra bencillikler devreye girdi. Aslında maç 3-4'de olabilirdi. Büyük maçlardan sonra rehavet olabilir ama bugün galip gelmemiz gerekiyordu. Bugün kazandık ama ligde alt sıralardan kurtulamadığımız sürece tüm maçları almak zorundayız. Çaykur Rizespor maçı final maçı gibi olacak. Kazanırsak da hemen hemen daha iyi konumda olacağız." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller