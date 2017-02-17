Güray Vural: ''Rize maçı final gibi olacak''

Kayseriporlu Güray Vural, 2-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Galibiyeti yorumlayan Güray Vural, "Bugün maça iyi başladık. Önde basmaya çalıştık, Bursaspor'a karşı. Evimizdeki atmosferi yaşatmaya çalıştık. Ardından Bursaspor 10 kişi kalınca, işimiz kolaylaştı. Goller haricinde pozisyonlar da bulduk. 2-0'dan sonra bencillikler devreye girdi. Aslında maç 3-4'de olabilirdi. Büyük maçlardan sonra rehavet olabilir ama bugün galip gelmemiz gerekiyordu. Bugün kazandık ama ligde alt sıralardan kurtulamadığımız sürece tüm maçları almak zorundayız. Çaykur Rizespor maçı final maçı gibi olacak. Kazanırsak da hemen hemen daha iyi konumda olacağız." ifadelerini kullandı.