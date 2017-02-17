İşte derbinin bilet fiyatları!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray, 2016-17 STSL Turgay Şeren Sezonu'nun 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00’de Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig Çağrı Merkezi'nden satışa sunuluyor. Bilet satışları, 17 Şubat 2017 Cuma günü saat 14:00’te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 15:00’te genel satışa sunulacak.

VİP TRİBÜNDE ÇİFTLERE ÖZEL YÜZDE 50 İNDİRİM

Çiftlere özel Vip tribününde yüzde 50 indirimli bilet satışı yapılacaktır. İndirimli bilet satışları Beyoğlu GS Store, TT Arena Aslanlı Yol ve Vip kombine ofisinden gerçekleşecek.



Çocuk Tribünü biletleri 8-14 yaş arası çocuk ve bir ebeveyni eşliğinde; sadece Aslanlı Yol gişeleri ve Beyoğlu Gs Store’dan yapılacaktır"

BİLET FİYATLARI:

Kategori 1 (Yemekli Vip) 600 TL

Kategori 2 (Yemekli Yüzevler) 600 TL

Kategori 3 (Yemeksiz Vip) 500 TL

Kategori 4 400 TL

Kategori 5 300 TL

Kategori 6 200 TL

Kategori 7 150 TL

Kategori 8 125 TL

Kategori 9 100 TL

Çocuk Tribünü (110 ve 210 Blokları) 100 TL