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Karabükspor'a şok haber!
17 Şubat 2017 , 16:01
UEFA, Kardemir Karabükspor ile ilgili kararını verdi. Bir süredir finansal fair play kuralları çerçevesinde Avrupa'nın patronlarının denetiminde bulunan lacivert-kırmızılılar hakkında bir çok yaptırımı içeren kararlar alındı.
UEFA'nın açıkladığı gerekçeli karar metnine göre Süper Lig temsilcisi, yapılandırma anlaşmasının 1.2 ve 3 numaralı maddelerine uymayı başaramadı. Bunun üzerine Karabükspor, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere Avrupa kupalarına katılmaktan men edildi. Kararın takım, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda uygulanacağı bildirildi.
3 bin euro dosya masrafı
Karabükspor'un ayrıca yargılama sürecindeki masraflarla ilgili 3 bin euro ödemesine hükmedildi. Kararın Karabükspor Kulübü başta olmak üzere ilgili taraflara tebliğ edileceği, tebliğin ardından 10 gün içinde CAS'a itiraz hakkı olduğu duyuruldu.
Süreç nasıl gelişti?
UEFA ile bir yapılandırma anlaşması imzalayan Karabükspor, 2013, 2014 ve 2015 raporlama dönemlerini içeren 2015-16 sezonu sürecinde, başa-baş mali kuralına uyacağı konusunda taahhütte bulunmuştu. Karabükspor'un Kulüp Finansal Kontrol Kurulu İnceleme Birimi'nde bulunan dosyası ardından aynı organın Yargısal Birimi'ne sevk edildi. Bu kurul da kararını açıkladı ve Karabükspor'a Avrupa'dan men cezası verdi.
Milliyet
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