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Kayserispor'un golünde ofsayt var mı?

Tarih17 Şubat 2017 , 22:35

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Kayserispor'un golünde ofsayt var mı?

Kayserispor - Bursaspor maçında, Rotman'ın golü öncesi olan posizyon beIN Sports'un piero ölçümünde ofsayt çıktı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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