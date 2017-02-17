Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Neustadter kaldığı yerden

Tarih17 Şubat 2017 , 08:44

Yorum
Neustadter kaldığı yerden

En son Adanaspor ile 2-2 berabere biten maçta ilk 11’de görev yapan ve hatalarıyla saç baş yoldurtan Neustadter yine hata yaptı.

En son Adanaspor ile 2-2 berabere biten maçta ilk 11’de görev yapan ve hatalarıyla saç baş yoldurtan Neustadter, Skrtel’in cezası nedeniyle dün de sahaya 11’de çıktı.

Rus stoper, Claesson’un kafa golünde kademe hatası yaparak takımının gol yemesine neden oldu.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih