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Neustadter kaldığı yerden
17 Şubat 2017 , 08:44
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En son Adanaspor ile 2-2 berabere biten maçta ilk 11’de görev yapan ve hatalarıyla saç baş yoldurtan Neustadter yine hata yaptı.
En son Adanaspor ile 2-2 berabere biten maçta ilk 11’de görev yapan ve hatalarıyla saç baş yoldurtan Neustadter, Skrtel’in cezası nedeniyle dün de sahaya 11’de çıktı.
Rus stoper, Claesson’un kafa golünde kademe hatası yaparak takımının gol yemesine neden oldu.
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