- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Osmanlıspor ara vermedi!
17 Şubat 2017 , 19:07
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Osmanlıspor'da, bu maçın hazırlıkları başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile golsüz berabere kalan Osmanlıspor, ara vermeden lig hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller