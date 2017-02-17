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Osmanlıspor ara vermedi!

Tarih17 Şubat 2017 , 19:07

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Osmanlıspor ara vermedi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Osmanlıspor'da, bu maçın hazırlıkları başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile golsüz berabere kalan Osmanlıspor, ara vermeden lig hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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