Öztürk'ten Konyaspor'a verilen ceza yorumu!

Ligde geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında 9 kişiyle alınan bir puanın önemli olduğuna dikkati çeken Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kardemir Karabükspor maçıyla yeniden galibiyet serisine başlayacaklarına inandığını ifade etti.

Gazetecilerin, PFDK'nın Konyaspor'a 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira ceza vermesine ilişkin sorusu üzerine Öztürk, kararları "doğrudur, yanlıştır, azdır ya da çoktur" diye değerlendirmek istemediğini dile getirdi.

Karar veren mercilerin büyük sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Öztürk, "Bu kararlar spor kamuoyu tarafından konuşuluyor. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin aileleriyle olduğu locaya saldırmanın, sahaya madde atmanın, kötü tezahüratların ve saha dışındaki otobüs taşlamaların cezası bir maç seyircisiz oynama ve 60 bin liraysa biz bir şey demiyoruz. Örnek teşkil ettiği için bu cezayı verenlerin dikkatli olması gerekiyor. Onların kararıdır, saygı duyarız. Kafalarını yastığa koyduklarında kendilerini rahat hissediyorlarsa bizim için de problem yok." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki karşılaşmalarda hakeme ilişkin endişe taşımak istemediklerini vurgulayan Öztürk, hakem hatalarının mümkün olduğunca az olmasını diledi.